4 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Скульптор из Грузии строил дом из морских камней 22 года
Художник-скульптор Борис Папаскуа построил дом из морских камней и ракушек за 22 года. #trtrussian #Грузия #скульптор #дом #камни #морскиекамни #домизморскихкамней #красивыйдом #каменныйдом #Папаскуа #ракушки #домизракушек #поделкиизракушек #произведениеискусства #скульптура #грузинскийдом #стройка #идеидекора #художник #морскиекамни #стильстроительства #дизайн #дизайндома #экзотическийдом #trtнарусском
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