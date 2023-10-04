4 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Единственная жительница безлюдного украинского села
76-летняя Вера Чернуха — единственная жительница приграничного села Дементиевка в Харьковской области. Пенсионерка продолжает жить в своем доме, несмотря на обстрелы. #trtrussian #Украина #Харьков #Дементиевка #война #женщина #село #селовУкраине #украинскоесело #заброшенноесело #селопослевойны #военныебудни #пенсионерка #последнийжитель #однавселе #обстрелы #украинка #украинскаябабушка #новостиУкраины #trtнарусском
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