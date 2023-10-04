ТУРЦИЯ
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В Турции задержаны еще 37 человек по подозрению в терроризме
Власти Турции проводят антитеррористическую операцию «Герои» по всей стране. Глава МВД Али Ерликая сообщил о том, что были задержаны 37 человек, подозреваемых в терроризме. Еще двое были нейтрализованы при попытке перейти границу
В Турции задержаны еще 37 человек по подозрению в терроризме
Антитеррористическая операция / Others
4 октября 2023 г.

Глава МВД Турции Али Ерликая рассказал в соцсети Х (ранее Twitter) об успехах антитеррористической операции, которая проходит по всей стране.

По его словам, еще 37 человек, которые могут иметь связи с террористическими организациями, были задержаны в Стамбуле, Ване, Шанлыурфе, Элязыге, Дюздже, Диярбакыре, Бурсе, Эдирне, Кыркларели, Килисе, Игдыре, Хатае, Адане, Кахраманмараше и Денизли.

В ходе операции были нейтрализованы двое террористов, которые пытались сбежать из города Агры и покинуть страну.

«Мы полны решимости привлечь террористов и их пособников к ответственности», — подчеркнул Ерликая.

Напомним, 1 октября возле здания Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре произошла попытка теракта. Нападение совершили двое террористов — один себя подорвал, второй был нейтрализован. В результате атаки двое полицейских получили легкие ранения. Турецкие власти активизировали антитеррористические операции по всей стране.

Как ранее писал TRT на русском, 3 октября в стране были задержаны 67 подозреваемых в терроризме. Глава МВД Али Ерликая подчеркивал в соцсетях, что 12 предполагаемых членов террористических организаций были задержаны в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Еще 55 человек были задержаны в других 16 турецких провинциях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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