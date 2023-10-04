Интеграция в ЕС Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан должна быть завершена в ближайшей перспективе, заявил президент Чехии Петр Павел.

«Новый геополитический императив требует новой динамики расширения», — цитирует президента «Чешское телевидение». Присоединение к альянсу новых стран обеспечит безопасность и стабильность демократий, пояснил он.

По словам Павела, ЕС должен установить «прозрачные и достижимые» критерии членства или четкий график процесса вступления стран-кандидатов.

Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в ЕС 23 июня 2022 года. Грузии для получения этого статуса необходимо выполнить девять из 12 условий, сообщили в ЕС в сентябре 2023 года.

В настоящее время официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются восемь стран. Среди них Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Украина и Черногория.