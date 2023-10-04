Немцы освистали канцлера Германии Олафа Шольца и главу МИД страны Анналену Бербок во время предвыборного турне по стране. В частности, не очень теплый прием ожидал политиков в Нюрнберге и Аугсбурге. Инцидент произошел на фоне падения рейтингов правящей коалиции и роста недовольства граждан ФРГ происходящим в стране.

«Оскорбления, крики и ревущий концерт из свистков. Не очень приятный прием для федерального канцлера Шольца в центре Нюрнберга», — описали происходившее во время предвыборного турне журналисты Der Spiegel. Канцлера обвинили в инфляции, миграционном кризисе и развязывании конфликта в Украине. Один из собравшихся и вовсе призвал отправить в отставку немецкое правительство, а его представителей — под суд.

С таким недовольством канцлер Германии сталкивается уже не раз. Во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии в центре Мюнхена в середине августа Шольца освистали. И еще до его появления на сцене присутствовавшие скандировали в адрес правительства: «Неудачники» и «Лжецы».

На этот раз досталось на митинге и главе МИД Германии Анналене Бербок, которая выступала в Аугсбурге. «"Зеленые" к этому моменту для многих — пугало нации. И даже то, что министр иностранных дел пытается показать себя близкой к народу, не способно изменить это», — говорится в сюжете Der Spiegel.

Присутствовавшие на митинге немцы раскритиковали главу МИД за проблемы, «возникшие в стране из-за поставок военной помощи Украине», и призвали политика «свалить отсюда».

Популярность катится вниз

О том, что популярность правящей коалиции в Германии стремительно снижается, социологи говорят уже давно. В конце августа аналитики YouGov по заказу газеты Berliner Kurier провели опрос общественного мнения. В результате выяснилось: 58% немцев уверены, что вряд ли кто-то из действующих немецких политиков, включая канцлера Олафа Шольца, «подходит для руководства страной».

В середине сентября институт Insa провел исследование специально для газеты Bild am Sonntag и выяснил, что число немцев, поддерживающих правящую коалицию, достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года. Общий уровень поддержки составил лишь 37%. Это на 15% меньше, чем во время выборов в бундестаг два года назад. За партию социал-демократов Олафа Шольца проголосовали бы 17%, то есть на 8,7% меньше, за «Зеленых» — 14%, за Свободную демократическую партию (СвДП) — 6%, то есть на 5,5% меньше, чем раньше.

Самыми популярными политическими силами в стране остаются оппозиционные партии: Христианско-демократический союз, который поддержали бы 27% и ультраправые из «Альтернативы для Германии» с 22%.

Как стало известно в результате анализа, проведенного Фондом Кёрбера, значительно ухудшилось отношение немцев к партиям вообще. Если в 2020 году им доверяли 29% респондентов, то сейчас — всего 9%. Почти половина опрошенных уверена, что дела в стране обстоят совсем несправедливо или плохо, а 71% немцев и вовсе считает, что «политические лидеры живут в собственном мире и на остальную часть общества смотрят свысока».

Дело против канцлера

На фоне этого депутат оппозиционного блока ХДС/ХСС Маттиас Миддельберг призвал расследовать возможное участие Олафа Шольца в махинациях. Речь идет о скандале с налоговой аферой Warburg-Bank. Выяснилось, что группа мошенников обворовывала государство на миллиарды евро.

В конце августа бывший депутат Бундестага Фабио де Маси обратился в прокуратуру Гамбурга с просьбой возбудить уголовное дело в отношении главы немецкого правительства. Он подозревает Олафа Шольца в даче ложных показаний по делу о финансовых махинациях банка.

В частности, канцлер заявил, что не помнит встреч с акционерами Warburg-Bank Кристианом Олеариусом и Максом Варбургом в 2016 и 2017 годах. Экс-депутат посчитал такие пробелы в памяти главы немецкого правительства довольно нелогичными.

Сам канцлер все обвинения в свой адрес отрицает. При этом правящая коалиция заблокировала расследование скандала, сославшись на то, что «потенциальные нарушения, имевшие место на региональном уровне, не подлежат расследованию федеральными органами». Сейчас оппозиционный блок ХДС/ХСС добивается создания комиссии по расследованию этого дела и уже подал жалобу в Федеральный конституционный суд ФРГ.

Этот отказ стал первым в истории Германии, когда правящий блок заблокировал право парламентского меньшинства на расследование.

По мнению депутата ХДС Матиаса Миддельберга, «это лишь показывает, что канцлеру есть что скрывать».

Клубок проблем

Есть и другие проблемы. В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что экономика ФРГ, до недавнего времени считавшаяся «локомотивом Европы», вошла в фазу технической рецессии, вдобавок стране грозит снижение кредитного рейтинга. ВВП Германии снижался два квартала подряд.

Как ранее писал TRT на русском, экономика Германии застопорилась до конца года. По прогнозам аналитиков, в третьем квартале 2023-го ВВП ФРГ стагнирует, а в четвертом вырастет всего на 0,1%. Это худший результат среди стран G7.

Главный экономист банка Баден-Вюртемберга Мориц Кремер сообщил и о новой опасности. По его мнению, ФРГ может «потерять кредитный рейтинг ААА из-за экономических и демографических проблем».

Также согласно результатам опроса, проведенного мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo, свыше 40% германских компаний в июле столкнулись с острым дефицитом квалифицированных кадров.

Помимо этого, как пишет Politico, в ФРГ наблюдается заметный рост насильственных преступлений. В 2022 году — более чем на 20%.

В товарищах согласия нет

Из-за этого в стране резко снижается доверие немцев не только к партии, но и к демократии в целом. По сведениям Tagesspiegel, особенно заметна эта тенденция на западе страны. Если осенью 2021 года чуть менее трети опрошенных не доверяли немецкой демократии, то летом этого года их число достигло 54%.

Довольны этим политическим режимом в ФРГ 38% немцев, хотя еще шесть месяцев назад их число составляло 52%.

Правящая «светофорная» коалиция, состоящая из СДПГ, «Союза90/Зеленых» и СвДП, не может предложить решение вопросов, которые больше всего волнуют немецких избирателей, пояснил в беседе с TRT на русском научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов.

«К ним относятся, прежде всего, рост цен на энергоносители, инфляция и миграционный кризис. Более того кабинет Шольца не может предложить привлекательной инициативы по решению этих проблем, которая устраивала бы всех членов правящей коалиции», — пояснил германист.

Политолог также отметил, что трехпартийному правительству не хватает внутреннего единства, поэтому ему не удается быстро прийти к согласию по важным вопросам развития страны. В частности, призыв канцлера ко всем политическим силам ФРГ объединить усилия для преодоления кризиса остался без обратной реакции. «Немецкое правительство отдаляется от общества, которое в свою очередь теряет привычно высокий уровень благосостояния, а вместе с ним и весь привычный уклад жизни», — резюмировал эксперт.