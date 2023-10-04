Пакет помощи Украине в размере €50 млрд предназначен на период 2024-2027 годов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечает агентство, в Будапеште считают, что в середине этого срока необходимо будет оценить, когда предоставить вторую часть суммы в зависимости от потребностей Украины.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщала, что Еврокомиссия планирует разморозить для Венгрии €13 млрд, чтобы заручиться поддержкой Будапешта в вопросе увеличения бюджета ЕС и содействия финансовой помощи Украине.

В декабре 2022 года Евросоюз заблокировал €22 млрд, выделенных Венгрии из фондов сплочения, решив, что в стране не соблюдаются права человека и верховенство закона. Как уточняет издание, в мае Венгрия провела судебную реформу в ответ на требования Брюсселя. Это позволяет разблокировать €13 млрд — более половины замороженных ранее средств.

Стефан де Кеерсмакер, представитель Еврокомиссии, заявил, что 26 сентября Брюссель направил венгерскому правительству письмо с просьбой предоставить разъяснения относительно некоторых деталей реформы. «Как только Венгрия ответит на эти вопросы, комиссия продолжит свою оценку», — добавил он.

Прогресс в вопросе восстановления доступа Венгрии к фондам происходит в то время, когда Брюссель пытается заручиться единогласной поддержкой в вопросе увеличения бюджета, в частности, чтобы обеспечить непрерывную финансовую помощь Киеву.

Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на €66 млрд для покрытия возросших расходов. Часть этих средств пойдет на программу финансовой поддержки Киева в размере €50 млрд, предусмотренную на следующие четыре года.

Несколько столиц, в том числе Берлин, выступили против предложенного увеличения бюджета. Решение потребует поддержки всех 27 стран-членов ЕС, которые должны будут сделать дополнительные взносы из своих национальных бюджетов.