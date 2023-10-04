ПОЛИТИКА
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Мигранты пытаются попасть в США из Мексики на товарных вагонах
В Сеть попало видео, как сотни мигрантов едут в мексиканский город Сьюдад-Хуарес на крыше товарного поезда к границе с США. Ранее Мексиканский национальный институт иммиграции (INM) совместно с полицией установили живые ограждения в местах нелегального перехода границы. #trtrussian #Мексика #мигранты #миграция #поезд #США #границыСША #границыМексики #какпопастьвСША #Америка #крышапоезда #иммиграция #миграциявСША #миграциявАмерику #переходвСША #нелегальныемигранты #граница #американскаямечта #новостиСША #новостиМексики #trtнарусском
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4 октября 2023 г.
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