Мигранты пытаются попасть в США из Мексики на товарных вагонах

В Сеть попало видео, как сотни мигрантов едут в мексиканский город Сьюдад-Хуарес на крыше товарного поезда к границе с США. Ранее Мексиканский национальный институт иммиграции (INM) совместно с полицией установили живые ограждения в местах нелегального перехода границы. #trtrussian #Мексика #мигранты #миграция #поезд #США #границыСША #границыМексики #какпопастьвСША #Америка #крышапоезда #иммиграция #миграциявСША #миграциявАмерику #переходвСША #нелегальныемигранты #граница #американскаямечта #новостиСША #новостиМексики #trtнарусском