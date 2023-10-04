Правительству Украины к концу года может не хватить средств на выплату зарплат госслужащим. Такой сценарий вероятен, если Конгресс США не одобрит очередной пакет помощи Киеву. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников в Украине и США.

По словам источников WSJ, Минфин Украины допускал сценарий с задержкой американской помощи. В ведомстве предполагали, что споры вокруг одобрения бюджета в США обернутся проблемами с выплатами Украине.

В министерстве уточнили, что располагают необходимыми средствами на октябрь. Однако к концу года Минфину может не хватить средств для выплат госслужащим, потому придется их урезать или попытаться взять кредит, отметил один из собеседников газеты. Прекращение помощи со стороны США может спровоцировать рост недовольства населения в Украине и критики в адрес действующего президента Владимира Зеленского, допускают источники издания.

Денег после октября может не хватить

Агентство по международному развитию США обработает октябрьский перевод средств на сумму $1,15 млрд по программе Всемирного банка, рассказал один из собеседников WSJ в правительственных кругах США. Но это произойдет, если Киев докажет, что использовал предыдущий платеж надлежащим образом, уточняет издание.

Судьба дальнейших выплат американской помощи Украине пока неясна. Зарплаты госслужащих и сотрудников учебных заведений Украины фактически полностью зависят от выплат США и других стран, говорится в издании. Зависят от иностранной помощи и некоторые государственные программы Украины, начиная со сферы здравоохранения и заканчивая жилищными субсидиями.

Конгресс США в начале октября принял временный бюджет страны на следующие 45 дней. Однако по инициативе Республиканской партии США из этого документа исключили положения о помощи Украине. Как ранее писал TRT на русском, Евросоюз с 2022 года выделил Украине €85 млрд помощи. Из этой суммы как минимум €25 млрд — военная поддержка, €60 млрд — гуманитарная, подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.