ПОЛИТИКА
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Известная армянская модель Армине Арутюнян вступила в террористическую организацию VoMa?
Известная армянская модель Армине Арутюнян, которая прославилась после участия в показе итальянского бренда Gucci в 2019 году, объявила в соцсетях, что стала членом террористической организации VoMa. #trtrussian #модель #Армине #VoMa #армянка #модельармянка #АрминеАрутюнян #террористическаяорганизация #терроризм #Gucci #модельGucci #армянкатеррористка #террористка #Армения #манекенщица #полевойлагерь #миацум #Азербайджан #рассовоепревосходство #trtнарусском
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4 октября 2023 г.
Истории
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