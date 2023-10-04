Азербайджанское агентство АПА сообщило, что пятисторонняя встреча в испанской Гранаде не состоится. «Причина — деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров», — сказал агентству дипломатический источник.

По его словам, среди участников переговоров «сформировалась антиазербайджанская атмосфера». По этой причине Баку отказался от этой встречи.

Также в Азербайджане считают, что в обсуждении проблем региона не должны участвовать страны, которые не имеют к нему прямого отношения. Как указывает агентство, Баку настаивал на участии в переговорах Турции, но такая возможность представлена не была. Против этого предложения высказались Франция и Германия.

Если прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения будет возрожден, то Азербайджан может принять участие во встрече, передает агентство. Однако любой формат, в котором участвует Франция, неприемлем для Азербайджана.