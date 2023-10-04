Республиканца Кевина Маккарти сместили с поста спикера Палаты представителей Конгресса США. За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против, передает агентство «‎Анадолу»‎.

Инициативу отстранить Маккарти выдвинули его однопартийцы-республиканцы: голосование предложил провести конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц. Он представляет правые круги Республиканской партии.

Причиной роста недовольства Маккарти стали идеологические противоречия между спикером и законодателями из нижней палаты Конгресса. Республиканцы не простили Маккарти решения пойти на определенный компромисс с демократами в Палате представителей, чтобы не допустить шатдауна правительства.

В начале октября Конгресс утвердил временный бюджет на следующие 45 дней. Это произошло на фоне отсутствия утвержденного госбюджета страны на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.

Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США в январе 2023 года. Это третий по значимости пост в государственной иерархии Штатов.

Политик позже подтвердил, что не намерен более баллотироваться на пост спикера Палаты представителей. Он подчеркнул, что покидает свой пост «с чувством гордости, достижения и оптимизма».

Через неделю, как ожидается, состоится форум кандидатов на пост спикера, а 11 октября в Конгрессе состоятся выборы.

Вотум недоверия, прошедший 3 октября, стал первым в истории США случаем отстранения спикера Палаты представителей.