Группа израильских солдат избила палестинскую активистку

В Эль-Халиле израильские военные повалили на землю и избили палестинскую активистку Гадир Атраш. Это случилось, когда женщина шла по улице. Одна из военнослужащих неожиданно толкнула ее. Гадир Атраш возмутилась таким поведением, и тогда в ситуацию вмешались другие солдаты, которые принялись избивать женщину. Она получила множественные ушибы и синяки. #trtrussian #Палестина #нападение #Израиль #палестинка #активистка #палестинскаяактивистка #солдат #израильскийсолдат #ЭльХалил #военнослужащий #военные #израильскаяармия #избиение #избиениепалестинки #ушибы #нападениенапалестинку #новостиПалестины #trtнарусском