Береговая охрана Турции спасла в море 40 нелегальных мигрантов

Береговая охрана Турции спасла в Эгейском море 40 нелегальных мигрантов. Сообщается, что они направлялись в Грецию, но греческая береговая охрана оттеснила лодки в территориальные воды Турции. 32 человека дрейфовали в море, еще 8 застряли на острове Караада, откуда их эвакуировали вертолетом. #trtrussian #Турция #Измир #мигранты #Эгейскоеморе #Греция #границы #границыТурции #береговаяохрана #миграция #иммиграция #нелегальныемигранты #мигрантывТурции #миграциявГрецию #греки #турки #Караада #эвакуация #спасение #спасениемигрантов #trtнарусском