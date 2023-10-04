ПОЛИТИКА
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Береговая охрана Турции спасла в море 40 нелегальных мигрантов
Береговая охрана Турции спасла в Эгейском море 40 нелегальных мигрантов. Сообщается, что они направлялись в Грецию, но греческая береговая охрана оттеснила лодки в территориальные воды Турции. 32 человека дрейфовали в море, еще 8 застряли на острове Караада, откуда их эвакуировали вертолетом. #trtrussian #Турция #Измир #мигранты #Эгейскоеморе #Греция #границы #границыТурции #береговаяохрана #миграция #иммиграция #нелегальныемигранты #мигрантывТурции #миграциявГрецию #греки #турки #Караада #эвакуация #спасение #спасениемигрантов #trtнарусском
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4 октября 2023 г.
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