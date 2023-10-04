Экс-редактор Первого канала Овсянникова приговорена к 8,5 года колонии

Суд в Москве заочно приговорил бывшую сотрудницу российского Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года колонии общего режима. Ее признали виновной в распространении «фейков» о российской армии. В марте 2022 года Овсянникова появилась в эфире Первого канала с антивоенным плакатом. За критику российских действий в Украине ее трижды штрафовали. Позже Овсянникову отправили под домашний арест, откуда она сбежала с дочерью за границу. #trtrussian #Первыйканал #Овсянникова #колония #1канал #ведущая #ведущаяпервогоканала #приговор #суд #Москва #МаринаОвсянникова #колонияобщегорежима #фейки #распространениефейков #эфир #эфирПервогоканала #антивоенныйплакат #критика #Украина #штраф #домашнийорест #trtнарусском