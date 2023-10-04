30 сентября информационная система eQonaq зарегистрировала прибытие в Казахстан миллионного туриста из-за рубежа. Об этом сообщает компания Kazakh Tourism.

При этом за весь 2022 год Казахстан посетило около 1 миллиона иностранных туристов.

Чаще всего в cтрану приезжают туристы из России и Узбекистана. В топ-10 входят также Китай, Индия, Кыргызстан, Турция, Таджикистан, Германия, Монголия и США.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются города Алматы, который посетили 343 тысячи иностранцев, и Астана, принявшая 174 тысячи гостей из-за рубежа. В топ-5 входят Алматинская область (62 тысячи туристов), Атырауская (58 тысяч) и Мангистауская (52 тысячи) области.

Информационная система eQonaq предназначена для учета иностранных гостей, мониторинга туристского потока и миграционного контроля. Она разработана компанией Kazakh Tourism совместно с министерствами туризма и спорта, внутренних дел и Комитета национальной безопасности.

Ранее в Комитете индустрии туризма Казахстана сообщили, что каждый турист из дальнего зарубежья в среднем приносит республике доход в размере $1500.

Ожидается, что по итогам 2023 года число посетивших Казахстан интуристов превысит 1,4 млн человек. Власти республики запланировали к 2030 году довести число иностранных гостей до 4 млн человек в год.

Как писал TRT на русском, Казахстан с сентября 2022 года, когда в РФ началась частичная мобилизация, принял более 400 тыс. граждан России. Сейчас в республике официально работают около 25 тысяч россиян.