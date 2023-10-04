Казахстан намерен начать транспортировку газа из России в Узбекистан до конца октября. Об этом 3 октября заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. Он уточнил: процесс запустят по окончании ремонтных работ — их должны завершить в конце текущего месяца.

Министр отметил, что сейчас Астана и Ташкент согласовывают объемы поставок.

«В настоящее время завершаются ремонты, которые проводятся на территории Казахстана, связанные со строительными работами. В ближайшее время мы сможем по завершении данных работ объявить о начале транзита», — уточнил политик.

В ноябре 2022 года Россия сообщила о планах создать «тройственный газовый союз» с Казахстаном и Узбекистаном. В мае 2023-го года правительство Казахстана заявило, что ведет переговоры о транзите газа из РФ в Узбекистан.

В июне текущего года Ташкент заключил с РФ двухлетний договор на поставку 2,8 млрд куб. м газа. Соглашение предполагает импорт 9 млн куб. м газа в сутки, поставки начались с 1 октября.

Как ранее писал TRT на русском, в начале сентября Казахстан и Узбекистан договорились о совместном таможенном контроле для энергоресурсов, поступающих по трубопроводам и линиям электропередачи.

Ташкент и Астана также будут обмениваться информацией об опыте деятельности в вопросах таможенного декларирования и контроля за энергоресурсами. Стороны будут сообщать о выявленных фактах и способах выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере таможенного дела.