Власти Казахстана приняли решение создать Фонд развития оборонно-промышленного комплекса для поддержки отечественных предприятий. На заседании правительства премьер-министра республики Алихан Смаилов заявил, что фонд появится до конца текущего года, сообщает Kazakhstan today.

Глава правительства также напомнил, что на прошлой неделе в Казахстане впервые прошла международная промышленная выставка «Иннопром», основной темой которой являлась промышленная стратегия нового времени.

«С учетом глобальных трендов министерству промышленности и заинтересованным госорганам необходимо выработать новые подходы по стимулированию внедрения на предприятиях инновационных технологий», — отметил премьер Казахстана.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что создание цикла оборонного производства с высокой долей локализации — важнейшая задача, которая позволит снизить зависимость Казахстана от импортных поставок.

Казахстанская армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием, подчеркнул Токаев.

Сегодня в Казахстане нет предприятий с полным циклом производства военной техники.

Проект постановления правительства о создании Фонда развития ОПК Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило в декабре 2022 года. Основным предметом его деятельности названа финансовая поддержка отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса.

Это не первая громкая инициатива властей Казахстана за последнее время. Как писал TRT на русском, министерства обороны и цифрового развития республики открыли в Астане центр оборонных технологий Defence Tech Center. Центр открыт для поиска и отбора идей для развития оборонной отрасли. Он будет привлекать изобретателей, ученых и стартап-предпринимателей, чтобы искать лучшие идеи и внедрять их в разработки Минобороны.