Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Кении 16 октября в турецкой Анталье, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В октябре национальная команда также сыграет со сборной Камеруна на «ВТБ-Арене». Встреча пройдет 12 октября.

«Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Анталье. Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе “Титаник Мардан”. Начало — в 18:00 по московскому времени (совпадает с турецким - прим.)», — говорится в сообщении.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за конфликта в Украине.