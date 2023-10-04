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Сборная России проведет матч с Кенией 16 октября в турецкой Анталье
Встреча футбольных сборных РФ и Кении пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан»
Сборная России проведет матч с Кенией 16 октября в турецкой Анталье
Фото: AA / Others
4 октября 2023 г.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Кении 16 октября в турецкой Анталье, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В октябре национальная команда также сыграет со сборной Камеруна на «ВТБ-Арене». Встреча пройдет 12 октября.

«Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Анталье. Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе “Титаник Мардан”. Начало — в 18:00 по московскому времени (совпадает с турецким - прим.)», — говорится в сообщении.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за конфликта в Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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