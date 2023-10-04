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Все объекты РПК в Ираке и Сирии отныне являются законными целями ВС Турции
Глава МИД Турции рекомендовал третьим лицам держаться подальше от объектов РПК и ОНС
Все объекты РПК в Ираке и Сирии отныне являются законными целями ВС Турции
Фото: AA / Others
4 октября 2023 г.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что вся инфраструктура и объекты террористической организации РПК на территории Ирака и Сирии отныне являются законными целями турецкой армии.

«Отныне вся инфраструктура, объекты на земле, энергетические объекты, принадлежащие РПК и ОНС, в Ираке и Сирии являются законной целью наших вооруженных сил и сотрудников нацразведки. Рекомендуем третьим лицам держаться подальше от объектов РПК и ОНС», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре, которую транслировал телеканал TRT.

Фидан также заявил, что реакция ВС Турции на недавний теракт в Анкаре «будет предельно четкой», а авторы нападения «еще раз пожалеют о содеянном».

Как писал TRT на русском, 1 октября двое террористов устроили взрыв у ворот Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре. Позже один из нападавших подорвал себя, а другой был «нейтрализован». Двое полицейских получили легкие ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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