Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан на пленарном заседании палаты 5 октября 2023 года ратифицировали соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.

«Целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда в форме международной финансовой организации, нацеленной на содействие экономическому развитию государств-членов Организации тюркских государств путем наращивания внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности», — заявил депутат Сената Ляззат Рысбекова.

Уставной капитал — $350 млн (каждая страна-участница вносит по $70 млн). Кроме того привлекаются акции с номинальной стоимостью $150 млн. Каждый член фонда имеет равные права голоса. Штаб-квартира фонда находится в Стамбуле.

Первый взнос Казахстану предстоит сделать в следующем году в размере $5 млн, сообщил вице-министр экономики Абзал Абдикаримов.

Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда было подписано в рамках чрезвычайного саммита глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) 16 марта 2023 года. Его учредители — 5 стран Организации тюркских государств: Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан.

Как писал TRT на русском, Тюркский инвестиционный фонд — это амбициозный проект, нацеленный на развитие торговых связей между Турцией, Азербайджаном и странами Центральной Азии.