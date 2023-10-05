Меморандум о создании Союза нотариатов будет подписан сегодня в Анкаре, передает агентство Anadolu.

Отмечается, что после создания данного Союза между тюркскими государствами будет реализовано множество проектов сотрудничества в области нотариальной деятельности.

В том числе будет обеспечена эквивалентность нотариальных действий, совершаемых в тюркском мире, а также будет осуществляться обмен опытом и информацией о нотариальном законодательстве и практике.

Таким образом, нотариальные процедуры, выполняемые гражданами тюркских государств, будут еще более ускорены и облегчены.

В церемонии примут участие министры юстиции Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и заместитель министра юстиции Кыргызстана.