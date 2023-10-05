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Страны-члены ОТГ создают Союз нотариатов тюркского мира
В рамках Организации тюркских государств будет создан Союз нотариатов тюркского мира, сообщает агентство Anadolu. Это облегчит нотариальные процедуры странам-членам ОТГ
Страны-члены ОТГ создают Союз нотариатов тюркского мира
Photo: AA / Others
5 октября 2023 г.

Меморандум о создании Союза нотариатов будет подписан сегодня в Анкаре, передает агентство Anadolu.

Отмечается, что после создания данного Союза между тюркскими государствами будет реализовано множество проектов сотрудничества в области нотариальной деятельности.

В том числе будет обеспечена эквивалентность нотариальных действий, совершаемых в тюркском мире, а также будет осуществляться обмен опытом и информацией о нотариальном законодательстве и практике.

Таким образом, нотариальные процедуры, выполняемые гражданами тюркских государств, будут еще более ускорены и облегчены.

В церемонии примут участие министры юстиции Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и заместитель министра юстиции Кыргызстана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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