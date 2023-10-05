5 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В Иерусалиме арестовали ультраортодоксальных иудеев, плюющих в церковь
В Иерусалиме полиция задержала нескольких ультраортодоксальных иудеев, которые плевали на землю, проходя мимо церкви Бичевания в Старом городе. 2 октября группа ультраортодоксальных иудеев оплевала процессию иностранных христиан, несущих деревянный крест по улице #trtrussian #Иерусалим #Палестина #церковь #ультраортодоксы #плевок #плевоквцерковь #Израиль #ортодоксы #евреиортодоксы #иудеи #израильскаяармия #израильскиесолдаты #церковьБичевания #Старыйгород #СтарыйгородвИерусалиме #христиане #trtнарусском
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