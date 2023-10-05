Баку настаивает на предоставлении Ереваном надежных гарантий безопасности движения по Зангезурскому коридору. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Мы признаем, что это суверенная территория Армении. Другой вопрос, как они [в Ереване] будут обеспечивать безопасность [движения на этом участке]», — заявил Амирбеков в ходе дискуссии, организованной Майклом Дораном и Люком Коффи, старшими научными сотрудниками Hudson Institute, аналитического центра со штаб-квартирой в Вашингтоне.

«Мы будем настаивать на том, чтобы Армения предоставила нам надежные гарантии безопасности каждого пассажира, который сядет на поезд из основной части Азербайджана в Нахчыван», — добавил представитель президента Азербайджана.

Он утверждает, что если же Армения предпочтет затягивать процесс, то на этот случай есть план «Б» — маршрут пройдет через Иран.

Как писал TRT на русском, в конце сентября на следующий день после визита в Нахчыван президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность открытия сухопутного маршрута Зангезурского коридора на Южном Кавказе. «Надеюсь, что мы реализуем Зангезурский коридор как можно скорее и сделаем автомобильное и железнодорожное сообщение с дружественным и братским Азербайджаном непрерывным через Нахчыван», — заявил он.