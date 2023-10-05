Турция уничтожила 36 террористических объектов в Ираке

Минобороны Турции сообщило, что в результате двух операций ВВС страны на севере Ирака удалось уничтожить 36 террористических объектов, связанных с РПК. 1 октября террорист-смертник взорвал себя у ворот Министерства внутренних дел в центре Анкары. #trtrussian #Турция #Ирак #минобороны #ВВС #террористы #минобороныТурции #терроризм #террористическиеобъекты #северИрака #террористывИраке #РПК #РПКвИраке #смертник #террористсмертник #Анкара #взрыв #trtнарусском