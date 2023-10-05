Дисбаланс спроса и предложения

Запасы нефти в крупнейшем в стране хранилище в Кушинге штата Оклахома находятся на самом низком уровне с июля 2022 года, сообщило Министерство энергетики страны. В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже характерного для этого времени года среднего показателя за последние пять лет.

На рынке появились опасения дефицита, что привело к очередному ралли цен на нефть. В конце прошлой недели котировки превысили $96 за баррель. Уже к понедельнику 2 октября цены удалось стабилизировать, нефть опустилась ниже $90 за баррель. Однако, по словам опрошенных TRT на русском экспертов, это не исключает нового повышения, поскольку вероятность дефицита сохраняется.

Опасения подтверждает Международное энергетическое агентство, где ожидают значительного дефицита энергоресурсов на мировом рынке из-за ограничения на добычу странами ОПЕК+. До сих пор добровольное сокращение добычи странами соглашения компенсировалось ростом поставок из США и Бразилии. Теперь же в МЭА фиксируют, что предложение не поспевает за растущим спросом.

Так, по данным агентства, спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки относительно 2022-го. Это объясняется постепенным восстановлением крупнейших экономик, в том числе КНР, который отменил ковид-ограничения в начале этого года. «Дисбаланс спроса и предложения на рынке возник в том числе на фоне сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией. А в Европе сейчас стремятся сделать запасы в преддверии зимы. В таких условиях, конечно, рынок подогревают еще и опасения дефицита. А запасы сырой нефти в США сокращаются — на прошлой неделе они опустились до отметки в 416,3 млн баррелей», — объяснил TRT на русском руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев скачок цен.

Мировой рынок нефти по-прежнему будет оставаться дефицитным в краткосрочной перспективе, отмечает в разговоре с TRT на русском партнёр Capital Lab Евгений Шатов. Вышедшие накануне данные по запасам нефти в Кушинге оказались существенно хуже ожиданий аналитиков. Дальнейшее снижение запасов может привести к тому, что цена превысит $100 за баррель до конца года.

«Что касается среднесрочной перспективы, то цены снова могут снизиться из-за перспектив замедления мировой экономики, что будет сопровождаться сокращением спроса на энергоресурсы. Также более высокая цена на нефть увеличивает стимулы для увеличения добычи за пределами ОПЕК и ее союзных производителей», — говорит Шатов.

Рынок перегрелся

Резкое снижение нефтяных котировок в понедельник Шатов связывает с заявлением ФРС о том, что высокие ставки могут сохраниться на более длительный период времени. При этом там не исключили еще одно повышение. «Это ведет к укреплению доллара, что делает нефть дороже для многих покупателей (если переводить стоимость в национальные валюты), что, в свою очередь, может вызвать замедление спроса. Также рост цен способствует росту ее производства в США», — поясняет TRT на русском аналитик.

Рынок перегрелся на волне ожиданий дефицита, подчеркивает Деев. «Однако в правительстве России ранее отмечали, что решение о сокращении добычи нефти теперь будут пересматривать ежемесячно. Это нужно для того, чтобы сокращать или увеличивать производство в зависимости от реального состояния дел на мировом рынке. Полагаю, первая волна шока на рынке спала, и теперь он начал стабилизироваться. Поэтому мы и видим постепенное снижение стоимости фьючерсов эталонного сорта нефти», — считает он.

Однако эксперты сомневаются в том, что очередного повышения нефтяных котировок удастся избежать.

4 октября состоялось очередное заседание ОПЕК+. Страны-участницы альянса решили, что не собираются возвращаться к наращиванию добычи ресурсов. Поэтому цена на нефть может вернуться к росту. Высокая стоимость топлива — весомый проинфляционный фактор, который может привести к разгону цен и реакции ФРС в виде более высоких ставок, отмечает в разговоре с TRT на русском эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Это может охладить экономику и спрос на топливо, балансируя цены, но этот эффект будет работать с достаточно длинным лагом. Поэтому высокие цены могут держаться достаточно долго, не получая обратной связи в виде разрушения спроса», — считает эксперт. Высокие цены на энергоносители могут оказать серьезное влияние на мировую экономику, также отмечает Шатов: «Это может стать причиной очередного всплеска инфляции, что заставит мировые ЦБ сохранить процентные ставки на высоком уровне, а в худшем сценарии продолжить их поднимать».