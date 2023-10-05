ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Портреты на коврах
29-летняя Айсель Сабырджанкызы из Казахстана не просто расписывает ковры. Она изображает женские портреты в тюркской национальной одежде. #trtrussian #Казахстан #Астана #Айсель #картины #ковры #портреты #росписьковров #ковровыйрисунок #портретнаковре #тюрки #женщины #портретженщины #тюркскиеженщины #женщинытюрки #тюркскаяодежда #национальнаяодежда #историяКазахстана #культураКазахстана #узоры #национальныеузоры #водостойкаякраска #trtнарусском
тиьиить / Others
5 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us