5 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Портреты на коврах
29-летняя Айсель Сабырджанкызы из Казахстана не просто расписывает ковры. Она изображает женские портреты в тюркской национальной одежде. #trtrussian #Казахстан #Астана #Айсель #картины #ковры #портреты #росписьковров #ковровыйрисунок #портретнаковре #тюрки #женщины #портретженщины #тюркскиеженщины #женщинытюрки #тюркскаяодежда #национальнаяодежда #историяКазахстана #культураКазахстана #узоры #национальныеузоры #водостойкаякраска #trtнарусском
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