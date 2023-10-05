Мощный тайфун обрушился на Тайвань

Тайфун «Коину» обрушился на Тайвань. Порывы ветра там впервые за 120 лет достигли рекордной скорости – 95 м/с. В нескольких районах острова отменили занятия в школах и работу в офисах. Отменены авиарейсы и паромное сообщение. Власти эвакуировали из опасных районов около 3 тысяч человек. За медицинской помощью обратились 190 человек. #trtrussian #тайфун #Тайвань #Коину #сильныйветер #порывветра #тайфуннаТайвани #скоростьветра #опасность #последствиятайфуна #медпомощь #циклон #ураган #погода #новостиТайвани #trtнарусском