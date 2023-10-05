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Бывшему главарю сепаратистов Карабаха предъявили обвинения в развязывании войны и терроризме
Бывшего главаря сепаратистов Карабаха Араика Арутюняна обвиняют по 9 статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Служба госбезопасности задержала его во вторник 3 октября в Ханкенди и впоследствии доставила в Баку. В ходе расследования было установлено, что он участвовал в проведении на территории Азербайджанской Республики агрессорской войны, занимался сбором, обучением и финансированием наемников, а также вовлечением их в военный конфликт и военные операции. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. #trtrussian #Арутюнян #Карабах #Армения #Азербайджан #задержание #арест #задержаниеАрутюняна #арестАрутюняна #обвинение #госбезопасностьАзербайджана #Ханкенди #Баку #расследование #война #наемники #сепаристы #военныйконфликт #военнаяоперация #trtнарусском
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5 октября 2023 г.
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