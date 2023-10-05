Правительство Германии не планирует «в обозримом будущем‎»‎ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает ZDF. По данным издания, канцлер Олаф Шольц не настроен передавать Киеву немецкие ракеты.

Во время встречи комитета Бундестага по иностранным делам политик заявил: крылатые ракеты Taurus несопоставимы с британскими и французскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Немецкие ракеты могут поражать цели на расстоянии до 500 км, в то время как максимальная дальность британских и французских вооружений — 300 км. Лондон и Париж предоставляют Киеву геоданные для целей нападения, а также привлекают к этому собственный персонал, отметил Шольц. Германия так делать не намерена.

ZDF отмечает: помимо вопроса о геоданных и возможной отправке персонала, представители правительства ФРГ также выразили обеспокоенность тем, что крылатые ракеты Taurus могут поразить Крымский мост. Это может привести к эскалации отношений Москвы и Берлина и втягиванию Германии в конфликт, уточняет издание.

ФРГ и Украина обсуждают альтернативы

В то же время, по информации издания, между Берлином и Киевом идут переговоры об альтернативах: усилении ПВО и возможных дальнейших поставках противоракетных систем Patriot из Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев сейчас «‎‎делает всё возможное», чтобы до зимы получить новые системы ПВО.

По данным газеты Bild, в последние недели Берлин и Лондон вели активные дискуссии о поставке ракет. Представители британского правительства хотели убедить Германию отправить Киеву дальнобойные вооружения.

Правительство ФРГ хочет гарантировать, что Украина будет использовать крылатые ракеты Taurus только для защиты своей территории. Украина это обещает, однако пока убедить в этом Берлин не смогла, подчеркивает ZDF.

Киев неоднократно просил Германию передать ракеты Taurus. Однако эти запросы встречали сдержанные отказы со стороны канцлера Шольца. Политик неоднократно отмечал: все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. По словам канцлера, приоритет ФРГ — обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Как ранее писал TRT на русском, в сентябре глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о проблемах с поставляемым Киеву немецким оружием. Часть отправленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружений оказалась старой или не работала во время приемки, уточнила министр.

По ее словам, Берлин с самого начала знал о нерабочем состоянии некоторых типов оружия, власти ФРГ публично «говорили об этом». По этой же причине, уточнила политик, Германия пока не отправила Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Сначала Берлину необходимо убедиться в их надлежащем функционировании.