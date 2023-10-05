Организация Европейского Союза по изменению климата Copernicus сообщает о том, что прошлый месяц стал самым жарким сентябрем за всю историю, и эта тенденция к потеплению, вероятно, продолжится в ближайшее время, пишет Daily Mail.

Наблюдения показывают, что средняя температура приземного воздуха в прошлом месяце достигла 16,38°C. Фактически эти показатели с отрывом превышают показатели самого жаркого сентября за всю историю Земли, зафиксированные в 2020 году, — на 0,5°C.

Исследователи также отмечают, что средняя температура сентября была почти на целый градус, 0,93°C, выше средней температуры за месяц в период с 1991 по 2020 годы. Ученые также заявляют, что средняя температура сентября 2023 года на рекордные 1,4°C выше среднего показателя, зафиксированного в период с 1850 по 1900 годы. Кроме того, исследователи Copernicus заявили, что нынешний сентябрь стал жарче на 0,05°C, чем сентябрь 2016 года, который считается самым жарким календарным годом за всю историю.

Не менее пугающими выглядят и температурные показатели поверхности моря в сентябре 2023 года. Например, в районе 60° южной широты и 60° северной широты средняя температура поверхности достигла 20,92°C — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений для сентября и второе по величине значение за все годы после августа 2023 года.

По мнению ученых Copernicus, ответственность за невероятный нагрев поверхности суши и океана несет изменение климата и погодное явление, известное как Эль-Ниньо. По словам заместителя Службы по изменению климата Copernicus Саманты Берджесс, температуры, наблюдавшиеся в сентябре стали беспрецедентными, уступив лишь рекордным летним температурам, которые обрушились на планету в этом году.

Информация об аномальных температурах и возможных последствиях появляется не первый раз за последнее время. Как писал TRT на русском, в последние десятилетия на европейском континенте все чаще происходят сильные засухи. Из-за этого с дефицитом воды в ближайшие годы могут столкнуться как обычные фермеры, так и производители энергии на атомных электростанциях и гидроэлектростанциях.