Лидеры армянских сепаратистов в Карабахе Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян были задержаны за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана. Об этом сообщает агентство АПА.

Для всех упомянутых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Отмечается, что задержанные доставлены в Баку в рамках возбужденных против них уголовных дел. Им предъявлены обвинения по различным статьям уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщал TRT на русском, 19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.