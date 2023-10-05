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Власти Азербайджана арестовали лидеров карабахских сепаратистов
Бако Саакян, Аркадий Гукасян и Давид Ишханян задержаны и доставлены в Баку
Власти Азербайджана арестовали лидеров карабахских сепаратистов
Фото: АПА / Others
5 октября 2023 г.

Лидеры армянских сепаратистов в Карабахе Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян были задержаны за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана. Об этом сообщает агентство АПА.

Для всех упомянутых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Отмечается, что задержанные доставлены в Баку в рамках возбужденных против них уголовных дел. Им предъявлены обвинения по различным статьям уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщал TRT на русском, 19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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