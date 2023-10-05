Во Франции растет недовольство из-за запрета властей на ношение хиджаба спортсменкам, входящим в олимпийскую сборную страны, на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Корреспондент «Анадолу» побеседовал на эту тему с французской баскетболисткой-мусульманской Салиматой Силлой, которая также носит хиджаб.

«Очень грустно и унизительно видеть, что мы родились в стране, которая отвергает нас»,— сказала она.

26-летней баскетболистке по прозвищу «Сали» с января запретили участвовать в официальных соревнованиях из-за соблюдения мусульманского дресс-кода.

По ее словам, она занимается баскетболом с 11-летнего возраста, и запрет участвовать в соревнованиях, причем в Олимпиаде, крайне удручил ее.

«Они (власти — ред.) всегда были против того, чтобы мы выступали», — отмечает Силла.

Во Франции с 1905 года церковь и государство официально разделены. Закон запрещает государственным служащим открыто демонстрировать религиозные символы. А с 2004 года действует закон о запрете на ношение символов или одежды религиозной принадлежности в государственных школах, колледжах и средних школах.

В последние годы этот запрет начал распространяться и на спортсменов, что вызвало разногласия в обществе. Многие полагают, что это ограничение лишит женщин из мусульманской общины возможности активного участия в различных сферах общественной жизни, в первую очередь в спорте.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера 24 сентября заявила, что представительницам французских делегаций и команд на Олимпийских играх-2024 будет запрещено носить хиджаб.

В Управлении по правам человека ООН подвергли критике данное решение французских властей. «Никто не должен навязывать женщине то, что ей следует носить или не носить», — заявила Мария Уртадо, пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека.