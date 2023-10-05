ПОЛИТИКА
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В Италии в результате аварии люксовых автомобилей погибли 2 человека
На острове Сардиния в Италии во время обгона произошла авария суперкаров Ferrari и Lamborghini, в результате которой погибли пассажиры Ferrari — супружеская пара из Швейцарии, владеющая логистической компанией. ДТП произошло во время тура суперкаров по Италии Sardinia Supercar Experience. #trtrussian #Италия #Сардиния #суперкар #Ferrari #Lamborghini #ДТП #авария #люкс #люксовыеавто #авто #обгон #суперкар #дорога #случаинадороге #пассажиры #страшнаяавария #дорогиИталии #trtнарусском
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5 октября 2023 г.
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