Совместная заявка Турции и Италии на проведение футбольного турнира Евро-2032 поступила на официальное рассмотрение. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Федерация футбола Турции и Федерация футбола Италии подали совместную заявку на проведение матчей в 2032 году.

В июле текущего года Федерация футбола Турции объявила, что подает заявку на проведение турниров как в 2028, так и в 2032 году, в то время как Италия решила подать заявку только на 2032 год. Позже Турция отозвала свою заявку на проведение Евро-2028, решив сосредоточиться исключительно на совместной с Италией заявке на проведение матчей в 2032 году.

Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс также подали совместную заявку на получение права провести турнир в 2028 году.

Решение о месте проведения турниров в 2028 и 2032 году исполнительный комитет УЕФА должен озвучить 10 октября на встрече в швейцарском Ньоне.