ПОЛИТИКА
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В Китае полицейский попытался прервать намаз узбекского туриста
Китайский полицейский попытался прервать совершение намаза туристом из Узбекистана. Видео с произошедшим опубликовал уйгурский активист Арслан Хидаят на своей странице в сети X. #trtrussian #Китай #намаз #мусульманин #полицейский #узбек #уйгур #турист #исламвкитае #мусульманинвкитае #ислам #каксовершатьнамаз #совершениенамаза #Узбекистан #прерываниенамаза #китайскаяполиция #полициявкитае #trtнарусском
тиитиь / Others
5 октября 2023 г.
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