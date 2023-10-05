Зеленский наградил посла Турции орденом «За заслуги»

Владимир Зеленский наградил посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гульдере орденом «За заслуги» II степени. Президент поблагодарил амбассадора за личный вклад в укрепление отношений между странами, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. #trtrussian #Украина #Киев #посол #орден #Турция #Зеленский #Гульдере #награда #ТурцияиУкраина #заслуга #дипломатика #политика #политическиеотношения #политикаТурции #политикаУкраины #сувернитет #территориальнаяцелостность #новостиУкраины #trtнарусском