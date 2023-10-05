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Нацразведка Турции (MİT) провела операцию против РПК в Сирии
В ходе операции были уничтожены склады оружия и боеприпасов ОНС/РПК, а также здания, в которых располагались диверсионно-штурмовые группы
Нацразведка Турции (MİT) провела операцию против РПК в Сирии
Операция против террористов РПК в Сирии / Others
5 октября 2023 г.

Боевые подразделения Национальной разведывательной организации Турции (MİT) провели операцию против РПК в Сирии.

MİT провела операцию против объектов и руководителей террористической организации РПК в Сирии. Отмечается, что нападение на здание Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре было спланировано террористами из этой страны.

В ходе операции были уничтожены склады оружия и боеприпасов ОНС/РПК, а также здания, в которых располагались диверсионно-штурмовые группы террористов.

Подчеркивается, что операции против террористов будут продолжаться до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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