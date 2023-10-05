5 октября 2023 г.
Боевые подразделения Национальной разведывательной организации Турции (MİT) провели операцию против РПК в Сирии.
MİT провела операцию против объектов и руководителей террористической организации РПК в Сирии. Отмечается, что нападение на здание Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре было спланировано террористами из этой страны.
В ходе операции были уничтожены склады оружия и боеприпасов ОНС/РПК, а также здания, в которых располагались диверсионно-штурмовые группы террористов.
Подчеркивается, что операции против террористов будут продолжаться до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.