В ходе саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана (86 600 кв. км), а также Армении (29 800 кв. км), говорится в пресс-релизе Европейского совета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать во встрече в испанской Гранаде. Как пояснил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, такое решение было принято из-за того, что «братской Турции — стране региона не дали возможность участвовать в формате пяти (Азербайджан, Армения, Европейский Союз, Франция и Германия)».

При этом Баку готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении, заявил он.

Президент РФ Владимир Путин на форуме «Валдай» также заявил, что ранее Армения сама признала регион частью Азербайджана.