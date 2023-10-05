ПОЛИТИКА
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Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха за Азербайджаном
Премьер Армении Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Испании подписал декларацию о признании территории Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км. Эта территория Азербайджана включает в себя земли Карабаха
Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха за Азербайджаном
Саммит Европейского политического сообщества в Гранаде, Испания / Photo: Reuters
5 октября 2023 г.

В ходе саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана (86 600 кв. км), а также Армении (29 800 кв. км), говорится в пресс-релизе Европейского совета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать во встрече в испанской Гранаде. Как пояснил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, такое решение было принято из-за того, что «братской Турции — стране региона не дали возможность участвовать в формате пяти (Азербайджан, Армения, Европейский Союз, Франция и Германия)».

При этом Баку готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении, заявил он.

Президент РФ Владимир Путин на форуме «Валдай» также заявил, что ранее Армения сама признала регион частью Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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