Министр образования Турции Юсуф Текин встретился в Лефкоше с коллегой из ТРСК Назымом Чавушоглу.

В ходе этого визита был подписан протокол о сотрудничестве в сфере образования. По словам Текина, благодаря этому решению укрепится глубокая связь между будущими поколениями Турции и ТРСК.

В свою очередь, Чавушоглу подчеркнул, что народ ТРСК не отделяет себя от Турции, сохраняет и бережет свои традиции: «Мы считаем себя частью великой турецкой нации».

Он напомнил, что Турция поддерживает ТРСК во многих областях, включая технологии и инфраструктуру.

Ранее Анкара оказала поддержку школам ТРСК. В частности, в школы специального образования были отправлены 50 педагогов, а также переданы 750 смарт-досок для укрепления информационной инфраструктуры учреждений.