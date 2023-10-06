ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Фестиваль классических автомобилей прошел в Ыспарте.
В Ыспарте прошел фестиваль классических автомобилей, где было представлено более 800 машин разных эпох и моделей. На выставке также можно было увидеть первый турецкий электромобиль TOGG. #trtrussian #автомобиль #Ыспарта #фестиваль #машина #фестивальмашин #классика #классическиемашины #модельмашины #выставка #выставкамашин #электромобиль #TOGG #турецкийавтомобиль #авто #ретроавто #Турция #trtнарусском
mn,n / Others
6 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us