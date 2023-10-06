Фестиваль классических автомобилей прошел в Ыспарте.

В Ыспарте прошел фестиваль классических автомобилей, где было представлено более 800 машин разных эпох и моделей. На выставке также можно было увидеть первый турецкий электромобиль TOGG. #trtrussian #автомобиль #Ыспарта #фестиваль #машина #фестивальмашин #классика #классическиемашины #модельмашины #выставка #выставкамашин #электромобиль #TOGG #турецкийавтомобиль #авто #ретроавто #Турция #trtнарусском