6 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Фестиваль классических автомобилей прошел в Ыспарте.
В Ыспарте прошел фестиваль классических автомобилей, где было представлено более 800 машин разных эпох и моделей. На выставке также можно было увидеть первый турецкий электромобиль TOGG. #trtrussian #автомобиль #Ыспарта #фестиваль #машина #фестивальмашин #классика #классическиемашины #модельмашины #выставка #выставкамашин #электромобиль #TOGG #турецкийавтомобиль #авто #ретроавто #Турция #trtнарусском
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