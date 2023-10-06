ПОЛИТИКА
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В Индии 92-летняя бабушка пошла в школу
В Индии 92-летняя бабушка снова села за парту, чтобы осуществить мечту своей жизни — научиться читать и писать. Салима Хан стала посещать занятия в школе, и, несмотря на проблемы со зрением и слухом, стала одной из лучших учениц шестого класса. Поступок бабушки вдохновил других женщин из ее деревни, а также двух ее невесток, которые тоже записались на курсы грамотности. #trtrussian #Индия #бабушка #школа #мечта #осуществлениемечты #мечтабабушки #индийскаябабушка #бабушкавшколе #походвшколу #парта #сестьзапарту #ученица #бабушкаученица #индийскаяшкола #образование #грамотность #уроки #школьныеуроки #ученицашестогокласса #вдохновениенаучебу #мотивациядляучебы #trtнарусском
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6 октября 2023 г.
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