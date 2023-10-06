Соляные пещеры Нахчывана как центр медицинского туризма

Нахчыванская автономная республика Азербайджана привлекает туристов со всего мира уникальными соляными пещерами, где можно вылечить респираторные заболевания. Они расположены в недрах солевого рудника на глубине 300 метров. Прямо в пещерах находится физиотерапевтический центр Дуздаги, оборудованный специальными палатами, где оздоровление происходит благодаря соляным испарениям. Здесь отсутствуют бактерии, микробы и аллергены, а температура воздуха и влажность всегда одинаковы. #trtrussian #Нахчыван #соляныепещеры #туризм #Азербайджан #пещера #медицина #медтуризм #туризмНахчыван #туристы #соль #лечение #туризмАзербайджан #респираторноезаболевание #солевойрудник #Дуздаги #физиотерапия #оздоровление #соляныеиспарения #новостиАзербайджана #trtнарусском