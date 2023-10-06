На ВДНХ торжественно открыли выставочно-культурный и экспозиционный центр «Узбекистан». Об этом 5 октября сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

Открытие состоялось в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый культурный центр размещен в павильоне № 66 «Советская культура». Здание отреставрировали по заказу правительства Узбекистана. В нем открыто пять выставочных залов.

Павильон оформлен в национальном стиле. В нем можно увидеть традиционную узбекскую роспись, резьбу по дереву, национальные керамику, ткани, расшитые золотом, ковры ручной работы, а также совершить виртуальный тур по историческим местам Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда.

Павильон № 66 построили в 1951–1954 годах по проекту архитектора Стефана Полупанова в стиле сталинского ампира по мотивам национального узбекского зодчества. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения.

Историческая экспозиция павильона «Узбекская ССР» состояла из нескольких разделов, посвященных различным отраслям хозяйства республики: хлопководству, каракулеводству, шелководству, садоводству, виноградарству, животноводству, а также экономике и культуре Каракалпакской АССР. Около заднего фасада располагались магазин «Узбеквино» и ресторан «Узбекская чайхана».

В 1966 году павильон переименовали в «Советская культура» и сделали площадкой для выставок и концертов. В 1990-е годы в здании размещались торговые точки с сувенирами, изделиями ремесленников и ювелиров. В 2010-е годы в павильоне провели реконструкцию. В 2019 году в соответствии с межправительственным соглашением его передали Узбекистану в аренду на 50 лет для создания выставочно-культурного и экспозиционного центра.

Нынешний визит Мирзиёева в Россию стал не первой зарубежной поездкой президента Узбекистана за последнее время. Как писал TRT на русском, 22 августа в рамках визита узбекистанского лидера в Баку президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Мирзиёев создали Высший межгосударственный совет.