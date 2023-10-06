Тысячи немцев провели ночь в мечети из-за бомбы

В Кельне несколько тысяч немцев провели ночь в конференц-зале Центральной мечети Турецко-исламского союза по делам религий (DİTİB). 5 400 жителей домов, рядом с которыми обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, срочно эвакуировали из жилищ. Администрация мечети пригласила людей, оказавшихся на улице, переночевать у них. #trtrussian #Германия #Кельн #мечеть #бомба #эвакуация #немцы #DİTİB #ночьвмечети #тревога #мечетиГермании #мечетьвКельне #DİTİB #турецкаямечеть #неразорвавшаясябомба #Втораямировая #бомбасоВтороймировой #эвакуация #мусульмане #мусульманеГермании #мусульманевКельне #trtнарусском