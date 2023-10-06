ПОЛИТИКА
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Глава Евросовета обвинил председателя Еврокомиссии в превышении полномочий
Шарль Мишель раскритиковал планы Урсулы фон дер Ляйен во внешней политике, в частности, миграционное соглашение ЕС с Тунисом. В пресс-службе Еврокомиссии обвинения Мишеля назвали «‎частично ложными»‎
Глава Евросовета обвинил председателя Еврокомиссии в превышении полномочий
Спор между двумя главными политиками ЕС / Others
6 октября 2023 г.

В Брюсселе скандал между двумя главными политиками ЕС: глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в превышении должностных полномочий.

Мишель также раскритиковал внешнеполитические инициативы коллеги, в частности, миграционное соглашение с Тунисом, заключенное в июле. По словам главы Евросовета, фон дер Ляйен подписала договор совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджией Мелони. При этом подписание прошло без обсуждения с Советом ЕС, который «остался в стороне».

В Еврокомиссии отреагировали жестко, закручивая спираль скандала. Пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста назвала заявление Шарля Мишеля «‎частично ложным‎». Она подчеркнула: Брюссель вел переговоры с Тунисом с начала июня и неоднократно сообщал послам стран-членов о ходе переговоров.

«Комиссия пользуется полной политической поддержкой Евросовета, в том числе в своих заключениях от июля 2023 года, и добивается практического и эффективного прогресса в борьбе с нелегальной миграцией», — уточнила Подеста.

По данным немецких СМИ, Шарль Мишель сам превысил полномочия, когда в сентябре заявил, что Украина имеет перспективу стать членом ЕС к 2030 году. Глава Евросовета отмечал: для вступления Киеву нужно будет «выполнить домашнюю работу».

В июне фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство не может назвать точную дату вступления Украины в ЕС. По ее словам, существование союза без Украины в его составе «было бы немыслимым» через 20 или 30 лет.

Financial Times подсчитала, что Евросоюзу присоединение Украины к блоку обойдется минимум в €186 млрд.

Как ранее писал TRT на русском, ЕС с 2022 года выделил Киеву €85 млрд помощи. Из этой суммы как минимум €25 млрд — военная поддержка, €60 млрд — гуманитарная, подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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