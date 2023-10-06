Азербайджан взял под охрану памятники и церкви Карабаха

Все культурные памятники и религиозные сооружения в Карабахе находятся под охраной азербайджанской полиции. Государство гарантирует их безопасность и защиту, сообщили в МВД республики. Полицейские уже патрулируют монастыри Амарас, Гандзасар и кафедральный собор, а также церкви в Ханкенди. Власти Азербайджана неоднократно заявляли, что будут защищать права армян, проживающих в регионе и обеспечивать из безопасность. #trtrussian #Карабах #церковь #охрана #Азербайджан #памятник #памятникКарабаха #церквиКарабаха #церквиАзербайджана #храм #религиозноесооружение #азербайджанскаяполиция #охранапамятников #охранацеркви #безопасность #безопасностьцеркви #защита #МВДКарабаха #монастырь #Амарас #Гандзасар #кафедральныйсобор #церковьвХанкенди #праваармян #карабахскиеармяне #безопасностьармян #trtнарусском