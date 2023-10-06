ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Число жертв ракетного удара по селу Гроза выросло до 52 человек
В селе Гроза, Харьковской области от удара ОТРК «Искандер» погибли 52 человека, среди них 8-летний мальчик, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Это самое большое количество мирного населения, погибшего от ракетной атаки в Украине в 2023 году. 5 октября в 13:15 ракета ударила в здание, где находились магазин и кафе, в котором проходили поминки. Украинская сторона утверждает, что атаку произвели российские войска, Кремль не комментирует удар. #trtrussian #Украина #Гроза #Харьков #ракета #ОТРКИскандер #Искандер #атака #удар #война #ситуациявУкраине #ракетныйудар #селоГроза #Харьковскаяобласть #пострадавшие #пострадавшиевУкраине #ударпозданию #Синегубов #мирноенаселение #ракетнаяатака #поминки #российскиевойска #Россия #trtнарусском
иьтить / Others
6 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us