Число жертв ракетного удара по селу Гроза выросло до 52 человек

В селе Гроза, Харьковской области от удара ОТРК «Искандер» погибли 52 человека, среди них 8-летний мальчик, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Это самое большое количество мирного населения, погибшего от ракетной атаки в Украине в 2023 году. 5 октября в 13:15 ракета ударила в здание, где находились магазин и кафе, в котором проходили поминки. Украинская сторона утверждает, что атаку произвели российские войска, Кремль не комментирует удар. #trtrussian #Украина #Гроза #Харьков #ракета #ОТРКИскандер #Искандер #атака #удар #война #ситуациявУкраине #ракетныйудар #селоГроза #Харьковскаяобласть #пострадавшие #пострадавшиевУкраине #ударпозданию #Синегубов #мирноенаселение #ракетнаяатака #поминки #российскиевойска #Россия #trtнарусском