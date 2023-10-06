ПОЛИТИКА
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Суд в Баку арестовал троих экс-руководителей армянских сепаратистов Карабаха.
Суд в Баку на четыре месяца арестовал бывших «президентов» непризнанной Нагорного-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также «экс-спикера парламента» армянских сепаратистов Давида Ишханяна. Все трое, по данным азербайджанских СМИ, обвиняются в «многочисленных преступлениях» — в том числе финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований. #trtrussian #Баку #суд #сепаристы #арест #президент #президентКарабаха #Гукасян #Саакян #арестГукасяна #арестСаакяна #армянскиесепаристы #стража #Карабах #НагорныйКарабах #Азерабайджан #Армения #Ишханян #арестИшханяна #преступление #преступлениеармян #терроризм #финансированиетерроризма #вооруженноеформирование #trtнарусском
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6 октября 2023 г.
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