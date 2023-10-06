ПОЛИТИКА
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Как турецкие атлеты тренируются в долинах Каппадокии
Долины Каппадокии стали тренировочной базой для турецких атлетов. Чтобы улучшить свою физическую выносливость, спортсмены преодолевают тысячи километры по природному рельефу долин древнего города. #trtrussian #Каппадокия #атлеты #тренировка #долина #долиныКаппадокии #турецкиеатлеты #турки #спортсмены #турецкиеспортсмены #тренировкавКаппадокии #тренировкавгорах #тренировочнаябаза #выносливость #здоровыйобразжизни #спорт #древнийгород #trtнарусском
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6 октября 2023 г.
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