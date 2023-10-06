ПОЛИТИКА
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Водителя шокировала крыса, которая вылезла на капот во время движения
В Нью-Йорке водитель во время движения увидел крысу на своем капоте. Он остановился и попытался достать ее, но это оказалось безуспешно. Последние годы многие города США страдают от нашествия грызунов. #trtrussian #США #НьюЙорк #крыса #авто #подкапотом #водитель #мышь #крысававто #крысанамашине #крысанакапоте #грызун #атакагрызунов #атакакрыс #мышиныеистории #Америка #штаты #trtнарусском
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6 октября 2023 г.
Истории
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